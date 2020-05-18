Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Taftanaz’da bugün Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı. Esir takasında Esad Rejimi tarafından SMO’ya mensup 3 asker serbest bırakılırken, SMO tarafından ise 2 rejim askeri ile 2 askerin cansız bedenleri rejime teslim edildi. Korona virüs salgını nedeni ile 3 SMO mensubu asker 14 gün karantina altında tutulacak.