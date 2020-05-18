Suriye’de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Taftanaz’da bugün Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı. Esir takasında Esad Rejimi tarafından SMO’ya mensup 3 asker serbest bırakılırken, SMO tarafından ise 2 rejim askeri ile 2 askerin cansız bedenleri rejime teslim edildi. Korona virüs salgını nedeni ile 3 SMO mensubu asker 14 gün karantina altında tutulacak.
Suriye’de muhalifler ile rejim arasında esir takası
18.05.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : esir takası,sureiye,
705064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705064.aspx
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