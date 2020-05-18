Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 bin 7'ye yükseldi
18.05.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.
Etiketler : koronavirüs,italya,covid-19,
705077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705077.aspx
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