Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da 4 Mayıs’ta kademeli olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında kısıtlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Bugün normalleşme sürecinin 3. aşamasının başladığı ülkede, mağazalar, restoranlar, barlar, kuaförler, güzellik salonları ve müzeler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı. Bugün ayrıca, İtalyanlar yaşadıkları bölge içinde seyahat edebilecek.

Milano’da berber dükkanı sahibi Enzo, yaptığı açıklamada yeniden çalışabildiği için çok memnun olduğunu dile getirdi. Milanolu berber, kurallar çerçevesinde sadece randevu üzerine müşteri kabul ettiğini ifade ederken, randevu defterinin bugünden itibaren bir hafta boyunca dolu olduğunu açıkladı. Berber, kurallar gereği aynı anda sadece bir müşteriyi dükkanına alabildiğini dile getirirken, her müşteriden sonra koltuğu ve malzemeleri dezenfekte ettiğini vurguladı. Yasağın kalkmasının ardından Enzo’nun ilk müşterilerinden olan bir vatandaş ise ülkede yeniden kısıtlamaların uygulanmaması için herkesin kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Milano’da döner dükkanı işleten Mehmet Eyibilen ise insanların 2 aylık karantina süreci nedeniyle yasağın kalkmasının ardından tereddütle hareket ettiğini belirtti. Ülkede geçilen 2. aşama kuralları çerçevesinde masalar arasında 1 metre mesafe konulduğunu anlatan Eyibilen, "Her sektörde yaşanan düşüş nedeniyle bizim de müşterimizin azalması normal. Yavaş yavaş bu krizi atlatacağımızı düşünüyorum. Şimdilik iş hacmimiz yüzde 20 seviyesinde arttı" dedi.

İtalya'da son verilere göre korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 32 bin 7'ye, toplam vaka sayısı ise 225 bin 886'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 326'ya yükselirken, durumu kritik olanların sayısı 779’a düştü.