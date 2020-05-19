Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
19.05.2020 - 06:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya,japonya deprem,
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