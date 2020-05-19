Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.