Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.