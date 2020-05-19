Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı KoronaVirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 131 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 143 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede vaka sayısı 3 bin 518'e yükselirken, koronavirüs tespit edilen toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenip taburcu olanların toplam sayısı ise 2 bin 198 olarak açıklandı.
Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken, şu ana kadar 240 binden fazla koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
19.05.2020 - 18:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, 131 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 518’e ulaştı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı KoronaVirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 131 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 143 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede vaka sayısı 3 bin 518'e yükselirken, koronavirüs tespit edilen toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenip taburcu olanların toplam sayısı ise 2 bin 198 olarak açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan,korona,vaka,
705327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705327.aspx
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