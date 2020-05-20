Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Hilazey köyündeki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Şehkar, saldırıda camiye gelen 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını belirtti.
Şehkar, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Saldırıda 1 çocuk yaralandı
Host Valiliği Sözcüsü Talip Mengel de Sabari ilçesinin Kurçak köyündeki camiye kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 sivilin öldüğünü vurguladı.
Mengel, saldırıda 1 çocuğun da yaralandığını aktardı.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.