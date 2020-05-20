Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in paylaştığı "nihai çözüm" başlıklı karikatüre tepki göstererek, "İsrail devletini yıkmakla tehdit eden her rejim benzer tehlikeyle karşılaşır." ifadesinde bulundu.

Netanyahu Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in resmi internet sayfasında paylaşılan karikatüre tepki gösterdi.

Hamaney'in söz konusu karikatürle İsrail'i tehdit ettiğini belirten Netanyahu, "Hamaney'in İsrail'e karşı 'nihai çözüm' uygulama tehdidi akıllara Nazilerin Yahudileri yok etmek için yaptığı planı getiriyor. Şunu bilmeli ki; İsrail devletini yok etme tehdidinde bulunan her rejim benzer tehlikeyle karşılaşır." tespitini yaptı.

İran lideri Hamaney'in resmi internet sayfasında dün İngilizce yayınlanan ve Mescid-i Aksa'nın avlusunun yer aldığı "nihai çözüm" başlıklı karikatürde, "Filistin özgür olacak. Nihai çözüm: referanduma kadar direniş" mesajı dikkati çekmişti.

Söz konusu karikatürde, İran Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni ve Irak'ta ABD tarafından öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının yanı sıra Hizbullah bayrakları da yer almıştı.