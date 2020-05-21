Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in önde gelen iki yabancı destekçisi Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Mısır'ın, Libya hükûmetinin ülke içindeki askeri başarılarının ardından "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" ileri sürüldü. Mısır merkezli "Mada Masr" internet sitesinin Mısırlı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Abu Dabi ve Kahire'nin, Trablus'u ele geçirmek için bir seneden uzun bir zamandır yürüttüğü savaşta başarısız olan Hafter'in yerine Libya içinde yeni aktör arayışına girdiği iddia edildi.

"ARTIK İŞİ BİTTİ"

Hafter'e yakın bir siyasi kaynağa göre, BAE ve Mısır, Hafter'in "artık işinin bittiğine" karar verdi. Libya ordusunun stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ciddi bir direnişle karşılaşmadan milislerden temizlemesi söz konusu iki ülkenin bu kararında etkili oldu.

LİBYA ORDUSU İLERLİYOR

Bu arada Trablus'un 45 kilometre güneyindeki Esabia şehri, Hafter güçlerinin ayrılmasıyla Libya hükûmetine (UMH) katılma kararı aldı. Bunun ardından Libya ordusu karadan ilerlemeye başlarken hava unsurları da Terhune şehrindeki milis mevzilerine hava harekâtı düzenledi.

BEŞ PANTSİR DAHA İMHA EDİLDİ

Öte yandan Libya ordusu, BAE'nin temin ettiği Rus yapımı hava savunma sistemlerini teker teker imha etmeye devam ediyor. Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, topçu birlikleri ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) Terhune şehrinde milislere ait Rus yapımı Pantsir tipinde iki hava savunma sistemini, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde de bir hava savunma sistemini vurduğunu ifade etti. Böylece sekiz saat içinde beş Rus yapımı Pantsir imha edildi. Operasyonlarda ayrıca BAE yapımı Nimr tipi zırhlı personel taşıyıcı, bir adet obüs ve silahlı üç araç imha edildi.

MİZDE ŞEHRİNDEN DESTEK GELDİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından Trablus'un güneybatısında yer alan Mizde şehri de Hafter'e bağlı milislere yönelik mücadelesinde Libya hükûmetine desteğini açıkladı. Mizde şehri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekât ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine silah ve mühimmat tedarik hattındaki önemli duraklar arasında yer alıyor.

RUSYA, SURİYELİ SAVAŞÇI GÖNDERİYOR

Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Hafter'in başarısız olması üzerine ateşkes istediğini duyurdu. BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş "Kapsamlı ve derhâl bir ateşkes olmadan ve siyasi sürece dönmeden Libya'da gerçek bir ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir" dedi. Rusya ise Suriye’nin güneyindeki Humus şehrinde Esad rejimi bölgesinden Suriyeli gençleri, Hafter'in saflarında aylık 1.500 dolar karşılığında savaşmaları için gönderiyor. Rusya’nın bu çalışmasına Esad rejimi destekçilerinden İran da lojistik destek veriyor.