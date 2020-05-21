Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Singapur’da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar kapsamında duruşmalar video konferans yolu ile gerçekleştiriliyor. Malezyalı 37 yaşındaki Punithan Genasan’ın duruşması da Zoom programı üzerinden video konferans olarak gerçekleştirildi. Genasan, 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığına yardımcı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunurken, Zoom üzerinden açıklanan karara göre, Genasan idama mahkum edildi.

Yüksek Mahkeme Sözcüsü açıklamasında, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması maksadıyla ilan edilen kısıtlamalar nedeniyle duruşmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Sözcü, "Bu, idam cezasının video konferans yolu ile açıklandığı ilk ceza duruşması oldu" dedi.

Singapur’da bugüne dek 29 bin 812 koronavirüs vakası görülürken, 22 kişi de hayatını kaybetti.