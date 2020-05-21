Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Su İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail geçen haftadan itibaren aşamalı olarak Ramallah, Nablus, Cenin ve El-Halil'e giden suyun miktarını azalttı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, su miktarının azaltılması nedeniyle yaşanan kesintilerin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediği, bu durumun tedarik noktasında Su İdaresi üzerinde de büyük bir baskıya neden olduğu belirtildi.

İsrail'e uluslararası hukuka ve anlaşmalara bağlı kalma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumun "keyfi su politikaları izleyerek halkı bezdirmeye çalışan İsrail üzerinde baskı kurması gerektiği" vurgulandı.

İstatistiklere göre, bölgedeki bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı su miktarı, bir Filistinlinin tükettiğinin iki buçuk katına tekabül ediyor.