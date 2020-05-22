Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı askerî alanda pek çok başarı elde etmeye devam ediyor. Sahada mağlubiyet almaya devam eden Hafter milisleri ise, ülkedeki Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağını açıkladı. Türkiye’yi tehdit eden açıklama, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın “Rusya, Hafter'e en az sekiz savaş uçağı gönderdi. Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 adet Mig-29 ve iki adet Su-24 savaş uçağını Hafter'e ulaştırdı” açıklamasının ardından geldi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Hafter’e uyarı geldi. Aksoy “Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrimeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir. Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması hâlinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

HEDEF TERHUNE’Yİ KURTARMAK

Libya ordusu ise işgal altındaki yerleri kurtarmak için ilerlemeye devam ediyor. Libya hava unsurları Terhune şehrindeki milislerin mevzilerine hava operasyonu düzenledi. Libya ordusu resmî sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu “Planlanan operasyona uygun şekilde Terhune üzerinde gözlem uçuşları yapılıyor. Beş operasyonda iki askerî araç ve bir mühimmat taşıyıcı imha edildi” ifadelerini kullandı. Kununu ayrıca, Sirte kentinin Merrah bölgesine de hava operasyonu düzenlendiğini kaydetti. Milislerin mevzilerinin hedef alındığını, ölü veya yaralı toplam 12 milisin operasyondan etkilendiğini ifade eden Kununu, halka askerî bölgeler ve çatışma alanlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

PANTSİRLER SERGİLENİYOR

Libya ordusu, son 72 saatte içinde Hafter milislerine ait Rus yapımı sekiz Pantsir’i imha etmişti. Vatiyye Askerî Hava Üssünde vurulan Pantsirlerden biri, başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda getirilerek sergilenmeye başladı. Pantsir’i görmek için binlerce Libyalı meydana akın etti. Kazandıkları zaferlerden dolayı askerleri tebrik etmek ve onların sevinçlerine ortak olmak için Şehitler Meydanı’na geldiğini söyleyen Yusuf Hammude “Bize yardım edenleri Allah muvaffak eylesin” diyen Hammude “Lider Erdoğan’a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK SİHA'LARI GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ

Fransız L'Opinion gazetesi "Libya: Türk ordusu Paris'in dostu Hafter'i ciddi yenilgilere uğrattı" başlıklı haberinde, Fransa tarafından desteklenen Hafter'in son günlerde siyasi olarak zayıflatabilecek birçok yenilgi aldığı belirtildi. Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin Türk ordusu sayesinde ele geçirildiğine veya imha edildiğine dikkati çekilen haberde "Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askerî müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi ve yaklaşık bir yıldır başkentin eteklerinde ayaklanan Hafter güçlerinin saldırısına son verdi" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi Libya'da da SİHA'lar kullandığı kaydedildi. Bu SİHA'ların performanslarının yüksek olduğunun altı çizilen haberde, Libya'da Türk ordusunun NATO veya Rusya benzeri modern bir ordu gibi faaliyet gösterdiği belirtildi.