Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi, nüfus ve yüz ölçümü olarak Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, bölgede en çok vaka görülen birinci, dünyada ise üçüncü ülke olarak öne çıkıyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını küçümseyici tavırlarına ve bu sebeple bir ay içinde iki sağlık bakanının değişmesine sahne olan Brezilya'da son 24 saat içinde 888 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 18 bin 859'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı. Eski Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'nın nisan ortasında görevden alınması ve yerine getirilen Nelson Teich'in görevde bir ayı tamamlamadan istifa etmesinin üzerine Brezilya, salgınla "mücadelesine" geçen ay bakan yardımcılığına getirilen ve sağlık alanında tecrübesi olmayan asker kökenli Eduardo Pazuello ile devam edecek. Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'nın salgından bu şekilde etkilenmesine zamanında ve hâlâ uygulanmayan mecburi karantina sebep gösterilirken, uzmanlar salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığını belirtiyor ve temmuz ayından sonra rakamlarda düşme yaşanmasını öngörüyor.