Bilim insanları testler sırasında kişi nefes aldığında ya da öksürdüğünde çıkan taneciklerin katettiği mesafe ve yönünü ölçmek için bilgisayar teknolojisinden faydalandı. Yapılan testlerde çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını yüzde 90'a kadar azalttığı gözlendi. Bu noktada ev yapımı maskeler ve eşarplar dâhil tüm örtülerin Covid-19'un yayılmasını engellemede etkili olduğu görüldü. Doktor Ignazio Maria Viola, test ettikleri tüm örtülerin etkili olduğunu görmenin kendisini şaşırttığını söyledi.
Ev yapımı maske
22.05.2020 - 07:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinde görevli bilim insanları, cerrahi maske, respiratör, hafif ve dayanıklı yüz siperi ve ev yapımı maske gibi yüzü örten 7 farklı malzemeyi test etti.
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