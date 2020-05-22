Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde onlarca vatandaşı taşıyan araç ile tır çarpıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralıların el-Faşir hastanesine kaldırıldığı ve bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Sudan'da feci kaza: 43 ölü, 31 yaralı
22.05.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan'ın kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sudan,trafik kazası,
705965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705965.aspx
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