Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde onlarca vatandaşı taşıyan araç ile tır çarpıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralıların el-Faşir hastanesine kaldırıldığı ve bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.