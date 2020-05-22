Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde onlarca vatandaşı taşıyan araç ile tır çarpıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralıların el-Faşir hastanesine kaldırıldığı ve bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.