Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu açıklandı.

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