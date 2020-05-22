Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.
Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu açıklandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.
Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu açıklandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: AA
Etiketler : Pakistan,uçak kazası,