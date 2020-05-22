Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenilerin bu adımı Azerbaycan'da büyük tepkiye yol açtı. Azerbaycanlı gazeteci, İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı Azerbaycanın işgal altındaki Şuşa kentinde yapılan yasadışı "seçimler" ve sözde "yemin töreni"nin her hangi bir yasal bir gücü olmadığını söyledi ve "Bu adım, Ermenistan'ın ilhak politikasının daha bir göstergesidir. Sözde "yemin" töreni müzakere sürecini bozmayı amaçlayan bir provokasyondur. Ermenistan'ın bu ilhak politikasının tüm dünya için tehlikeli bir eğilimdir" şeklinde ikazda bulundu.

"Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, aynı zamanda uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olan ve uluslararası toplum tarafından açık bir şekilde reddedilen sözde 'seçimlerin' sonuçları hiçbir yasal güce sahip değil. Şu an Azerbaycanın Dağlık Karabağ bölgesi ve etraf 7 ilinin işgali devam ediyor. Azerbaycanlılar bu tarihi topraklarından vahşice bir politika ile, zor gücüne didergin salınmışlar. Bu bölgeden olan vatandaşlarımızın seçim hakları ellerinden alınmışdır. Böyle bir durumda her hangi "seçim"lerin ve ya sözde "yemin töreni"nin yapılması söz konusu olamaz. Bu uluslararası hukuka ve dünya kamuoyuna açık saygısızlıktır. Bu sadece Azerbaycan'a karşı bir provokasyon değil, aynı zamanda bölgede barış ve istikrara yönelik bir tehdittir" diyen Ferit Şahbazlı şöyle devam etti:

Dünya kamuoyu ve uluslararası örgütler Ermenistan'a daha ciddi baskı ve yaptırımlar uygulamalı, onu uluslararası hukuka saygı göstermeğe mecbur etmelidir!

Azerbaycanlı gazeteci Ermenistan'ın 822, 853, 874 ve 884 kararlarını ve genel olarak uluslararası hukukun gerekliliklerini göz ardı ederek sürekli işgalçılık politikası nedeniyle Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'ın 7 çevre bölgesinin hâlâ işgal altında olduğunu kaydetti: "Ermenistan'ın etnik temizleme siyaseti ve işgal politikasının sonucu olarak, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 20.000'den fazla masum insan vahşice öldürülmüş ve binlerce kişi rehin alınmış ve işkence görmüşdür".