Brezilya'da son 24 saatte 1.188 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 20 bin 47’ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı. Resmî istatistiklerine göre nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı ölüm oranı, bu hafta yüzde 31'e yükseldi. Rusya ise bir günde en fazla can kaybını yaşadı. 150 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 249’a yükseldi. Ayrıca 8 bin 894 kişi yapılan testlerde pozitif çıktı ve toplam vaka 326 bin 448’e çıktı. Virüsün hızla yayıldığı bir diğer ülke ise dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan. Son 24 saat içerisinde altı bin kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka oluren toplam vaka sayısı 118 bin 501’e, ölüm sayısı ise 3 bin 585’e yükseldi.