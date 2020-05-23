Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Kudüs’te, Doğu Kudüs’ün işgalinin 53’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Netanyahu, Filistinlilerle ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu "Müzakereler, Kudüs'ün İsrail başkenti olarak kalması temeli üzerine yapılacak" dedi. İsrail 1967 savaşı sırasında Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.



İNTİFADA İKAZI

Seçim öncesi Batı Şeria'da Filistin'e ait bazı yerlerin "ilhak" edileceğini açıklayan Netanyahu, işgal için Filistinlileri masaya davet ederken Hamas'tan tepki geldi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'in ilhak etme planının realiteyi değiştirecek bir intifadaya sebep olacağı uyarısında bulundu. İslam İş Birliği Teşkilatı uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını engellemek için acil tedbirler almaya çağırdı. Netanyahu, koalisyon hükûmetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki illegal Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.



SUÇLU, OSMANLIYI PAYLAŞANLAR

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney "Sözde BM ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Müslümanların korunması söz konusu olduğunda fonksiyonunu yerine getirmiyor. Sözde insan hakları örgütleri de ölüdür" dedi. Hamaney, Filistin'deki meselelerin asli suçlusunun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Asya'daki topraklarını aralarında paylaşan Batılı devletler olduğunu söyledi.