Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Covid-19 testinden geçirildi. Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi. Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.
İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
24.05.2020 - 02:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.
Etiketler : korona,ingiltere,covid 19,
706379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/706379.aspx
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