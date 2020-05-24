Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın El-Esbat Kapısı önünde bu sabah bayram namazını kılan Filistinlilere müdahale etti. Filistinlilere copla saldıran İsrail polisi, Filistinli bir yaşlı adamı yerlerde sürükledi. Yaşlı adam, polis tarafından metrelerce yerde sürüklenmesinin ardından gözaltına alındı.