Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da dün Taliban’ın Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmesinin ardından Afgan hükümeti bu ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bugün yaptığı açıklamada “Taliban’ın, Ramazan Bayramı günlerinde ilan ettiği ateşkese karşılık, iyi niyet göstermek adına, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakma kararı verildi” dedi.