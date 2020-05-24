Afganistan’da dün Taliban’ın Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmesinin ardından Afgan hükümeti bu ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bugün yaptığı açıklamada “Taliban’ın, Ramazan Bayramı günlerinde ilan ettiği ateşkese karşılık, iyi niyet göstermek adına, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakma kararı verildi” dedi.
Afganistan’da 2 bin Taliban üyesi serbest bırakıldı
24.05.2020 - 19:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da tutuklu bulunan 2 bin Taliban üyesi bugün serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afganistan,tal,ban,üye,
706508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/706508.aspx
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