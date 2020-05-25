Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçiliğin Twitter sayfasından yapılan kısa açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath‏ kanalının, ABD'li bir heyetin Bingazi'yi ziyaret ettiği iddialarının doğru olmadığı belirtilerek, "Bingazi'ye giden bir heyet yok." ifadesi kullanıldı.

Al Hadath‏ kanalında dün akşam ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD'li bir heyetin Libya'daki krize çözüm arayışları çerçevesinde Bingazi'ye gittiği öne sürülmüştü.

Hafter milisleri, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için 4 Nisan 2019'da operasyon başlatmıştı. Saldırılarda pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.