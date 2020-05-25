Koronavirüs salgını nedeni ile Avrupa’da can kaybı artmaya devam ederken, Karadağ’dan sevindiren haber geldi. Karadağ’da aktif korona virüs vakası kalmadı. Başbakan Milo Djukanovic, bugün yaptığı açıklamada, ülkede aktif korona virüs vakası kalmadığını duyurdu. Djukanovic, “Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa’da aktif korona virüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu” dedi.
Karadağ’da bugüne kadar toplam 324 korona virüs vakası tespit edilirken, 9 kişi ise korona nedeni ile hayatını kaybetmişti.
Karadağ’da aktif koronavirüs vakası kalmadı
25.05.2020 - 20:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadağ, Avrupa’da aktif koronavirüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu.
Koronavirüs salgını nedeni ile Avrupa’da can kaybı artmaya devam ederken, Karadağ’dan sevindiren haber geldi. Karadağ’da aktif korona virüs vakası kalmadı. Başbakan Milo Djukanovic, bugün yaptığı açıklamada, ülkede aktif korona virüs vakası kalmadığını duyurdu. Djukanovic, “Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa’da aktif korona virüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karadağ,koronavirüs,vaka,
706695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/706695.aspx
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