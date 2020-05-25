Suriye’nin Afrin kentindeki Raju Caddesi üzerinde bulunan askeri hastane yakınlarında patlama meydana geldi. Yetkililer, bombanın hastane yakınlarında bulunan elektrik trafosunun içine yerleştirildiğini aktarırken, bombanın uzaktan patlatıldığını düşündüklerini ifade etti. Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.
Afrin’de patlama
25.05.2020 - 21:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin kentinde patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : afrin,patlama,suriye,
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