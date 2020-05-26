Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin’de korona virüse yönelik kısıtlamalar kapsamında Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ibadete kapatılmıştı. Bayramdan sonra açılması beklenen Mescid-i Aksa’ya yalnızca görevliler girebiliyor. Mescid-i Aksa’da çalışan bir kişi de, görevlerini tamamlamasının ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolanan kedileri besliyor. Yürekleri ısıtan görüntülerde, kedileri tek tek besleyen görevli takdir topladı.

Mescid-i Aksa, korona virüs nedeniyle 22 Mart’ta ibadete kapatılırken, ezan okunmasına devam edilmesi kararı alınmıştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın Ramazan Bayramı’nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.