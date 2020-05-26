Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ve orta gelirli birçok ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve sonrası için finansal araçlarına sahip olmadığına dikkati çekti.

Gelişmekte olan ülkelerden "benzeri görülmemiş ölçüde sermaye kaçışı" yaşandığına dikkati çeken Mohammed, bu ülkelerin salgınla mücadele için gereken tıbbi malzemelerin ithalinde zorluk çektiğini ve IMF'den gelen kaynakların tüm ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalabildiğini ifade etti.

Diğer dış finansman kaynaklarının ise kuruduğunu ve doğrudan yatırım, ihracat ve işçi dövizlerinde keskin düşüş yaşandığını belirten Mohammed, yasa dışı sermaye çıkışlarının da ülke kaynaklarını kuruttuğuna ve suç örgütlerinin mevcut durumdan çıkar sağlıyor olabileceğine işaret etti.

Mohammed, "Küresel iş birliği ve destek olmadan uzun süren krizler, sancılı ve yavaş bir küresel iyileşme dönemi geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amina Mohammed, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ise 28 Mayıs'ta Kanada ve Jamaika Başbakanları öncülüğünde, 12'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası finansal örgütlerin başkanlarının katılımıyla, küresel iş birliğinin desteklenmesi ve mevcut sorunların ele alınması için üst düzey bir etkinlik düzenleyeceğini kaydetti.