Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN’deki haberde, ülkedeki eyaletlerde Covid-19 vakalarının dalgalanma gösterdiği belirtilerek "Anma Günü" haftasıyla başlayan tatil sezonu kapsamında havuz ve plaj partileri gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği toplu etkinliklerin de arttığına dikkat çekildi.

Son bir haftada Georgia, Arkansas, California, Alabama gibi 18 eyalette vaka sayısında artış olduğuna işaret edildi ve daha çok ülkenin iç kısımlarındaki 22 eyalette ise vaka oranlarının sabit şekilde devam ettiği vurgulandı.

Ülkede, Covid-19’un en fazla etkili olduğu New York eyaleti ve çevresi başta olmak üzere Washington, Teksas, Michigan gibi 10 eyalette vaka eğrisinde düşüş görüldüğü kaydedildi.

Bugün ölü sayısının 100 bin eşiğini aşması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Sağlık Acil Durum Programı Genel Müdürü Dr. Mike Ryan, tatil sezonunda sosyal mesafe uygulamasının önemine vurgu yaparak "Salgın, aşağıya inmeye devam ediyor ama bunun hep böyle olacağı varsayımında bulunamayız." uyarısında bulundu.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD’de son haftaya kadar günlük 1000-1500 aralığında seyreden can kaybının son 24 saatte ilk kez 500 rakamının altına düştüğü gözlendi.

Halen 1 milyon 710 binden fazla Covid-19 vakasının ve 99 bin 927 can kaybının olduğu ülkede, ölü sayısının bugün 100 bin eşiğini aşması bekleniyor.