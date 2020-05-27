Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran eyaletine bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 13.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.



Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.