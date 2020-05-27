Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran eyaletine bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 13.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran’da 4 büyüklüğünde deprem
27.05.2020 - 12:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran eyaletine bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 13.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,deprem,
707011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/707011.aspx
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