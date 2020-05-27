ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması
27.05.2020 - 19:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.
Etiketler : hong kong,abd,çin,
707091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/707091.aspx
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