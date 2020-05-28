Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü, ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırdığı 46 yaşındaki Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor. Görüntülerde siyahi adamın, yerde defalarca "Lüften, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde dakikalarca yalvardığı, bir süre sonra ise hareketsiz kaldığı yer alıyor. Etrafta toplanan vatandaşlar, siyahi adamın yalvarmalarına rağmen boynundan dizini çekmeyen polise tepkilerini artırırken, bir süre sonra gelen acil sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişiyi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. George Floyd'un, bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikâyeti üzerine eşkâl benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği ve bu olaydan kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkânların camlarını kırdı, bir polis aracına zarar verdi. Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Tepkilerin ardından Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo olaya karışan polislerin açığa alındığını ve olayın Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da katılımıyla incelendiğini açıkladı. Belediye Başkanı Jacob Frey ise dört polisin görevlerine son verildiğini duyurdu.