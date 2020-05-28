Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 325 artışla 223 bin 473'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 1429'u yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 208 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 50 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 607 artarak 67 bin 191'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 66 kişi yaşamını yitirirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 662'ye çıktı.

Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama

Fransa'da Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçilmesine karar verildi.

Buna göre 2 Haziran'da ülke genelindeki kafe, bar, restoranlar yeniden açılacak ancak Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kafe ve restoranların sadece açık alanlarının kullanılmasına izin verilecek.

Buralarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması ve bir masada en fazla 10 kişinin bulunması gerekecek.

2 Haziran'dan itibaren evin 100 kilometre ötesine getirilen seyahat yasağı kalkacak. Bu hafta sonu itibarıyla ülke genelindeki park, bahçe, plaj ve müzeler açılacak.

Paris dışındaki kentlerde 2 Haziran'da havuz, spor ve tiyatro salonları yeniden açılırken, sinemalar 22 Haziran'da hizmete başlayacak.