Afganistan’da Taliban, Baglan ve Kündüz illerinde esir tuttuğu Afgan asker ve polislerden oluşan 80 kişilik grubu bugün serbest bıraktı. Afganistan’da geçtiğimiz günlerde Taliban, Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmiş, Afgan hükümeti tarafından bu ateşkes kararı memnuniyetle karşılanmıştı. Afgan hükümeti iyi niyet göstergesi olarak, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakacağını duyurmuştu.
Öte yandan Afgan hükümeti geçtiğimiz günlerde bine yakın Taliban üyesini serbest bıraktı.
Taliban, 80 Afgan mahkumu serbest bıraktı
28.05.2020 - 23:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da Taliban, esir tuttuğu 80 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : taliban,mahkum,serbest,
707343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/707343.aspx
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