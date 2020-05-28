Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de dün Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi genç George Floyd için binlerce kişi sokaklara çıkarak, protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler, (BM) ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi genç Floyd’un ölümünü kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada "ABD’de polis memurları ve toplum üyeleri tarafından silahsız Afro-Amerikalıların öldürüldüğü uzun bir çizginin devamı. Bu tür ölümlerin önüne geçilebilmesi için ABD'deki prosedür ve sistemin değişmesi gerektiği ve her şeyden daha önemlisinin, aşırı güç kullanımına başvuran polis memurlarının işlenen suçlardan yargılanması ve ceza alması gerekli” dedi. Bachelet, "Polis, aşırı güç kullanarak mevcut durumu daha fazla tırmandırmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yüksek Komiser, ABD makamları, bu tür polis cinayetleri durdurmak veya gerçekleştirildiğinde adaletin yerini bulması için ciddi önlemler alması gerektiğini belirterek, şiddet ve mülke zarar vermenin polis vahşeti ve gizli ırkçılık problemlerini asla çözmeyeceğini ifade etti. Bachelet, göstericileri şiddete değil barışçıl şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

Minneapolis Belediye Başkanı yardım istedi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis tarafından boğularak öldürülen Floyd için yapılan protestolarının önüne geçilebilmesi için Minnesota Ulusal Muhafız Güçlerinin görevlendirilmesi çağrısında bulundu. Belediye Başkanı, olayların daha fazla büyümesine asla izin vermeyeceklerini açıkladı. Başkanın çağrısı üzerine Minnesota Valiliği, Minneapolis’te polise yardımcı olması için bölgeye Ulusal Muhafız güçlerinin gönderileceğini duyurdu.