Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'dan kaçarak Malta'ya giden 20 paralı asker arasında adam başı 150 bin dolar teklif edilen 5 eski İngiliz askerin de yer aldığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter tarafından kiralanan paralı askerler arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev yapmış 5 eski asker de yer aldı. Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolar karşılığı kiralanan paralı askerler, operasyonun "komediye dönüşmesinin" ardından Malta'ya kaçtı. Askerler ile Hafter’in temin edilen helikopterlerin kalitesi konusunda anlaşamadığı öne sürüldü. İngiliz askerlerin geçen haziranda Libya'ya giden 20 paralı asker arasında yer aldığı belirtildi. "Opus Projesi" adı altında yürütülen operasyonun, 20 paralı askerin Libya'ya varmasından 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlandığı, tamamının helikopterleri de arkalarında bırakarak zodyaklarla Malta'ya kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi.



RUSYA DA SAVAŞÇI TAŞIYOR

Öte yandan Rusya, Suriye'de Esad rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Hafter'in saflarına gönderdi.