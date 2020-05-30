Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç haftalık süre boyunca vaka kaydedilmeyen şehirde son 6 günde 43 yeni enfeksiyonun tespit edilmesi üzerine kademeli olarak ziyarete açılan turistik noktalar yeniden kapatıldı. Kitakyushu Belediye Başkanı Kenji Kitahashi durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. "Eğer böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" diyen Kitahashi "Herkesin çok zor bir durumla karşılaşabileceğimizin farkında olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı. Başkent Tokyo'daki bir hastanede perşembe günü 9 yeni koronavirüs vakasının belirlenmesi "küme enfeksiyonu" endişesine sebep oldu.

İkinci dalga endişesinin yaşandığı bir başka ülke ise Güney Kore. Ülkede 27 Mayıs'ta 79, önceki gün 56 yeni vaka tespit edildi. Bu verilerin son iki aydaki en yüksek yeni vaka olması üzerine 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi. Yeni vakaların başkent Seul'un batısında yer alan Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu aktarıldı.