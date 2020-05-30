Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisin kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmak istemesine öfkelenen protestocular, bazı hükûmet binalarını yaktı. Nakit sıkıntısı sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan'da fırınlar ve akaryakıt istasyonları önünde sıkça tekrarlayan ve yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle öğleden sonra başlayan sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde istasyonlardaki yoğunluğu daha da artırıyor. Ekmek ve yakıt krizi ülke genelinde zaman zaman protesto ediliyor.