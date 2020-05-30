Polisin kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmak istemesine öfkelenen protestocular, bazı hükûmet binalarını yaktı. Nakit sıkıntısı sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan'da fırınlar ve akaryakıt istasyonları önünde sıkça tekrarlayan ve yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle öğleden sonra başlayan sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde istasyonlardaki yoğunluğu daha da artırıyor. Ekmek ve yakıt krizi ülke genelinde zaman zaman protesto ediliyor.
Yakıt dağıtım krizinde binalar ateşe verildi
30.05.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde yakıt krizi şiddet olaylarına dönüştü. Babanusa kasabasında yakıt dağıtımında yaşanan aksaklıkları protesto edenler, kasaba yöneticisinin evinin önünde araçlarıyla toplandı.
Etiketler : sudan,protesto,
707615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/707615.aspx
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