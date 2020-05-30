Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1.156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı. Brezilya gibi koronavirüs konusunda zor günler yaşayan ülkelerden birisi ise Rusya. Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 4 bin 374'e yükseldiği bildirildi. Bu, ülkede bir günde en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 572 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 387 bin 623'e ulaştığı açıklandı. Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak bildirildi. Rusya, dünya genelinde en çok korona virüs vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda bulunuyor.