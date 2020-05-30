Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de polisin gözaltına almak istediği sırada uygulanan şiddet sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler şiddet eylemine dö-nüştü. Olayın gerçekleştiği Minneapolis'te göstericiler gece boyunca polisle çatıştı. Polis barikatını aşan yüzlerce gösterici karakola girerek, polise ait materyalleri yağmalayıp binayı ateşe verdi. Olaylar sırasında etrafta pozisyon alan polisler, kalabalığa yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı iş yerlerinin yağmalanması üzerine Minneapolis kenti Belediye Başkanı Jacob Frey "Son birkaç gecedir ve saattir yağmacılık anlamında yaşananlar kabul edilemez" dedi.



TRUMP'TAN SERT UYARI

ABD Başkanı Trump, Minneapolis'teki gösterilere ilişkin belediye başkanı ve protestoculara sert uyarı yaptı: Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim. (Göstericiler) Bu eşkıyalar, Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir.



CNN MUHABİRİNE GÖZALTI

Minneapolis'teki olayları canlı yayın bağlantılarıyla izleyicilerine aktaran CNN muhabiri Omar Jimenez ve tüm ekibe polis tarafından kelepçe takıldı. CNN ekibi bir süre sonra serbest bırakıldı.



PROTESTOLAR ARTIYOR

Floyd'un ölümünü protesto edenlerin çıkardığı olayların engellenememesi üzerine Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz acil durum ilan etti. Vali Walz, olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı. Ohio eyaleti de şiddet olaylarına sahne oldu, 400 kadar gösterici polisle çatışmaya girdi. Bazı göstericiler Ohio parlamento binasına girmeye çalıştı. Bu arada Floyd’un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin tutuklandı.



LOUISVILLE'DE 7 KİŞİ VURULDU

Öte yandan Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde ise protestocular, geçtiğimiz mart ayında polis tarafından evinin önünde 8 kurşunla vurularak öldürülen siyahi Breonna Taylor için sokağa çıktı. Gösteriler sırasında silah sesleri yükselirken 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.