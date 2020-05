Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’da üst üste beşinci günde de korona virüse bağlı binden fazla can kaybı kaydedildi. Brezilya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı ölü sayısı bin 24 arttı. Toplam ölü sayısı ise 27 bin 944’e ulaştı. Güney Amerika ülkesi Brezilya, İspanya’yı geçerek korona virüsten en fazla can kaybının yaşandığı 5’inci ülke konumuna geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 26 bin 928 kişiye Covid-19 bulaştığını duyurdu. Toplam vaka sayısının ise 468 bin 338’e yükseldiği açıklandı. Korona virüsün ülkedeki ölümcüllük oranı ise yüzde 6.0 olarak hesaplandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 247 bin 812 hasta hali hazırda takip altında. 189 bin 476 hasta ise iyileşti.

İspanya’da ise korona virüs nedeniyle can kaybı sayısı 27 bin 121 vaka sayısı ise 285 bin 644 olarak biliniyor.