Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis şehrinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Şiddet olaylarının artması üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askerî inzibat birliklerine Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi. Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta'da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları aktif hâle getirmek amacıyla eyaletin Fulton ilçesinde acil durum ilan etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı. Beyaz Saray ve civarında da gösteriler yapılması üzerine burada da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Floyd'un memleketi Houston'da da çok sayıda kişi "adalet" isteyerek sokaklara döküldü. Protestocular gece boyunca sokakları ve iş yerlerini ateşe verdi. Yağmalama da gece boyunca devam etti.

Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler ünlü bir markanın çantalarını yağmaladı. Oregon ilçe adalet merkezine giren protestocular bilgisayarları kırdı ve yangın çıkardı. New York'un Brooklyn şehrinde göstericilerle polis arasında yer yer çatışma yaşandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde protestocuların üzerine bir arazi aracından ateş açıldı. Yaralanan 19 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

KATİL POLİSİ EŞİ DE TERK ETTİ

George Floyd'un ölümüne sebep olduğu olan, üçüncü derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanarak tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'e bir darbe de eşinden geldi. Chauvin'in eşi Kellie Chauvin'in avukatı tarafından gece geç saatlerde yapılan açıklamada "Müvekkilim Bayan Kellie, Floyd'un ölümünden büyük üzüntü duymaktadır ve ailesinin yasını paylaşmaktadır. Aynı zamanda Derek Chauvin'le evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur'' ifadeleri kullanıldı. Boşanma davası açılmasına sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi. Amerikalı Müslüman aktivist Linda Sarsour "Ailenizdeki ırkçılardan boşanın. Birini öldürene kadar beklemeyin. Kendi ayaklarınız üzerinde durun" ifadelerini kullandı.