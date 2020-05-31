Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda, 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak isimli Filistinli, İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. "Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu ikaza uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'de yer alan okuluna gittiği ortaya çıktı. Hallak'ın dur ihtarını anlamadığı için polislerin uyarısına uymadığı öğrenildi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi milletvekili Ofer Cassif, Hallak'ın şehit edilmesinin İsrail hükûmetinin tahriklerinin bir sonucu olduğunu belirtti.