Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Başkanı Lacalle Pou, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya girmeden önce temasta olduğu kişilerden özür dileyerek "Test negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Lacalle Pou ile aynı toplantıda bulunup kendini karantinaya alan Ulusal Güvenlik Bakanı, Devlet Başkanlığı Sekreteri ve Lacalle Pou'nun özel sekreterine yapılan testlerin de negatif sonuçlandığı belirtildi.

Devlet Başkanı Lacalle Pou'nun, ülkenin kuzeyinde Brezilya sınırında yer alan Rivera şehrinde katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Covid-19 çıkmasının ardından dün karantinaya girdiği açıklanmıştı.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 821 kişide görülen Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.