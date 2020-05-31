Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan’da Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanlığı ile Girişimci Gençler Akademisi, (GGA) tarafından “İhtiyaç Sahibi Ailelere Erzak Yardımı" projesi kapsamında 200 aileye erzak yardımı yapıldı. GGA tarafından yapılan açıklamada “Gürcistan’ın Bolnisi, Dmanisi, Marneuli, Gardabani, Rustavi, Garaçöp bölgelerinde yaşayan 200 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı yapıldı” İfadeleri kullanıldı.