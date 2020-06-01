Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minnesota Valisi Tim Walz, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Floyd’un cenaze işlemlerinin perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Walz, "Hem Minneapolis şehri, hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulus için, gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir merasim olacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada Floyd’un ölümüne neden olan ve gözaltına alınan eski polis memuru Derek Chauvin’in, Minnesota eyaleti içinde maksimum güvenlik şartları bulunan başka bir hapishaneye nakledildiği belirtildi.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınan Floyd, bir polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

ABD'de Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok şehirde protestolar sürüyor.

Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için bir çok şehirde Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.