Gülen'in manevi oğlu Kanter üzerine formasını giyerek, Massachusetts'in başşehri Boston'daki gösteriye katıldı. Eylemcilere kendini tanıtan FETÖ'cü Kanter "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren FETÖ'cü Kanter, Trump'ın eski rakibi Hillary Clinton ile yakın ilişkisi vardı.
FETÖ ABD'de sokağa çıktı
02.06.2020 - 03:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ elebaşı Gülen'e yakınlığı ile bilinen ve NBA'de Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolara katıldı.
Etiketler : enes kanter,fetö,fetö abd,
708260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/708260.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER