Gülen'in manevi oğlu Kanter üzerine formasını giyerek, Massachusetts'in başşehri Boston'daki gösteriye katıldı. Eylemcilere kendini tanıtan FETÖ'cü Kanter "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın istifaya davet edildiği protestolara destek veren FETÖ'cü Kanter, Trump'ın eski rakibi Hillary Clinton ile yakın ilişkisi vardı.