Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede başarıya ulaştıklarını söyledi. Başbakan Ardern 8 Haziran'daki kabine toplantısında, sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplantı dahil tüm yasakları kaldırmayı planladıklarını söyledi.



Ülke içinde şu anda sadece bir tane pozitif koronavirüs vakası kaldığını belirten Başbakan Ardern, deniz aşırı koronavirüs vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Koronavirüs salgınıyla en erken mücadele eden ülkelerden biriyiz. Bunda başarılı olduk ve normal hayata dönen ilk ülkelerden olduk. Son 11 günde ülkemizde yeni koronavirüs vakasına rastlamadık. Sadece bir tane pozitif vakamız bulunuyor" dedi.



Yeni Zelanda Başbakanı Ardern deniz aşı vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var" şeklinde konuştu.



Yeni Zelanda 7 haftalık karantinayı 14 Mayıs'ta bitirmişti. Ancak sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplanma yasakları devam etmişti.



Yeni Zelanda'da 1504 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.