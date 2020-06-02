Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Mbandaka bölgesinde Ebola nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs bulaşan 4 kişi de bölgedeki Wangata Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeni vakaların görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola dolayısıyla dün 4 kişi yaşamını yitirmişti.

KDC Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longonda, salgının ülkenin kuzeybatısındaki Mbandaka bölgesinde tekrar ortaya çıktığını ilan ederek, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteğini talep etmişti.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

KDC’nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.