Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başsağlığı diledi ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika halkı ve devlet başkanı adına George Floyd'un arkadaşları ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pandor, ABD'deki güvenlik güçlerinin sivillere yönelik dünyada tepkiye neden olan müdahalelerini sınırlaması gerektiği çağrısı yaparak, "Floyd'un üzücü ölümü, ABD'ye insan haklarının temelini oluşturan özgürlük ve eşitlik gibi konuları yeniden düşünme fırsatı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların, Güney Afrikalıları apartheid rejime karşı desteklediğini hatırlatan Pandor, Güney Afrika'nın da insan hakları ve sivil toplum örgütlerince dillendirilen eksiklikler nedeniyle yapılan gösterileri desteklediğini kaydetti.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Minneapolis'te başlayan protestolar sonucu Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.