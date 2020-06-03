Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.
Libya ordusu Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
03.06.2020 - 20:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.
Etiketler : libya,trablus uluslarası havaalanı,hafter,
708722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/708722.aspx
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