Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı.
Libya ordusu, Ayn Zara ve Vadi er-Rebi'yi Hafter milislerinden geri aldı
04.06.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Libya ordusu,Trablus,Ayn Zara,Vadi er-Rebi,
708806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/708806.aspx
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